Linda Vanni , record di voti: "Grande partecipazione. Ma province depotenziate"

"Un risultato importante, una grande partecipazione dei consiglieri comunali e sindaci. Il mio risultato personale è sicuramente frutto delle esperienze importanti che mi porto dietro. La mia passione per la politica e i tanti anni di attività amministrativa, ma anche il lavoro fatto in questi ultimi mesi con la mia candidatura e elezione a sindaca di Montopoli". Così la sindaca di Montopoli Valdarno, Linda Vanni, commenta il risultato delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale e sul fatto di essere stata la consigliera più votata aggiunge: "Ringrazio i miei consiglieri montopolesi e i tanti che mi hanno dato questa fiducia. Dal 2009 al 2014 ho fatto parte del consiglio provinciale, l’ultimo con elezioni diretta prima della riforma". Vanni però non si sottrae alla riflessione lanciata dal sindaco calcesano Massimiliano Ghimenti, che chiede un maggior peso specifico sotto il profilo politico e amministrativo della Provincia. "Sicuramente - osserva la sindaca montopolese - il tema della riforma delle Province è attuale. Così come sono ora, le Province sono state depotenziate, sollevate da numerose funzioni, private di personale, molto indebolite nel ruolo di coordinamento e governance territoriale ed è invece evidente che serve un ente amministrativo di raccordo fra il livello comunale e il livello regionale".

Esulta per il risultato, anche il Pd della provincia di Pisa: "E’ stato importante e raggiunto grazie all’impegno e alla dedizione dei candidati e di tutti coloro che hanno sostenuto la nostra visione. In particolare ci congratuliamo con i nostri consiglieri eletti: Cristina Bibolotti, Arianna Buti, Simone Giglioli, Graziano Pacini, Matteo Puccioni, Maria Scognamiglio e Linda Vanni. L’affluenza del 80,29% testimonia un significativo coinvolgimento da parte degli amministratori locali, superiore di 9 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2021". "Insieme ai neo eletti, che rappresentano il Pd e alcuni partiti del centrosinistra e al presidente Massimiliano Angori - conclude il segretario dem, Oreste Sabatino - continueremo a lavorare per i comuni della nostra provincia e per tutti i cittadini, con l’impegno di avvicinare sempre di più l’ente ai territori e ai bisogni delle persone e delle comunità".