L’impresa e la tutela legale dei valori economici

Venerdì 19 gennaio a Pisa l’evento promosso dall’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, insieme alla rivista “Giurisprudenza penale”, di cui è direttore l’autore del libro. Tra i relatori il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. "La Scuola Superiore Sant’Anna e, in modo particolare, l’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) – sottolinea la rettrice Sabina Nuti (foto) - hanno promosso questa iniziativa per impostare una discussione, tra accademia e professioni legali, intorno all’esigenza di sviluppare e rafforzare forme di tutela appropriate per il contesto articolato e in divenire in cui si muovono le imprese contemporanee. La questione ha senza dubbio un grande significato strategico per il sistema-Paese".