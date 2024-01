Le tappe del centro sportivo. Dalla burocrazia ai lavori. Si può iniziare a fine estate

La via per il centro sportivo del Pisa Sporting Club di Gagno è ormai tracciata. "Il sindaco Conti ci ha garantito che la parte burocratica finirà entro giugno - ha dichiarato il presidente Corrado al Nerazzurro 50 Canale martedì sera -. A quel punto cominceremo con l’appalto e il general contractor per i lavori. Nel peggiore degli scenari possibili partiremo tra luglio e settembre. Ci sono solo delle formalità burocratiche da risolvere. Il centro ci permetterà di essere attrattivi anche sul mercato estero". Corrado ha anche rivelato com’è nata l’idea del centro sportivo di proprietà: "Inizialmente siamo andati a Cascina, a San giuliano e nel resto della provincia per cercare un centro sportivo in affiliazione, ma abbiamo capito subito che poteva essere una soluzione non pienamente rispondente alle nostre esigenze - racconta Corrado - Così si è creata un’occasione per i terreni di Gagno dato un credito che maturavamo con l’ex presidente Battini".

Il resto è storia. E oggi? Quanto manca effettivamente all’inizio dei lavori? A dicembre il Comune di Pisa ha ricevuto l’istanza per l’adozione del Piano attuativo relativo alla realizzazione del Pisa Training Center, al vaglio dei tecnici comunali. In base alle tempistiche il piano attuativo viene pubblicato sul Burt per 45 giorni, come prevede la legge, tempo per ricevere osservazioni al piano. Dopo ulteriori 45 giorni il Comune di Pisa esprime parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte del Nucleo di Valutazione. Prima gli uffici, poi la commissione consiliare competente, esaminano le osservazioni in un tempo stimabile in 15-30 giorni, a seconda del numero di osservazioni pervenute. Il Consiglio Comunale quindi approva in via definitiva il piano con le osservazioni. Dopo l’approvazione può essere rilasciato il permesso di costruire, se presentato con congruo anticipo.

Il progetto del centro è molto ambizioso. Il "Training Centre" avrà due accessi, uno in via San Jacopo e uno in via Pietrasantina, in virtù delle tre aree in cui è suddiviso il centro. La prima squadra, con gli uffici della società, accederà da Via San Jacopo. Il mini "stadio" con le tribune per la Primavera sarà accessibile da San Jacopo e dal parcheggio di Via Pietrasantina, mentre la parte relativa all’accademia giovanile in due accessi posti al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. Il Mini stadio, riservato più che altro alle partite della Primavera, ma anche agli allenamenti della prima squadra avrà due tribune da circa 500 e 600 posti, entrambe coperte.

Non sarà l’unico campo con tribune perché un altro dei campi di allenamento avrà una tribuna da 240 posti. Inoltre, aree verdi e il già noto corridoio centrale con gli alberi di cipresso a vista Torre Pendente emerso nello scorso inverno. Nel progetto di Ati Project vi sono ben sei campi di calcio a undici, due dei quali saranno utilizzati dalla prima squadra, tre per le formazioni giovanili e uno dedicato alla Primavera, escludendo la "mini Arena" che sarà utilizzata sia per la Primavera, sia per la prima squadra maschile, con specifiche disposizioni della Uefa.

Ci sarà anche una "gabbia" per gli allenamenti tecnici e un campo indoor, due campi specifici ridotti per l’allenamento dei portieri e un campo di calcio a 5. Per quanto riguarda invece gli altri edifici, sono tre quelli previsti. Nel primo tutta una serie di strutture e servizi, dedicato agli uffici, oltre a un’area dedicata alla stampa, dove si svolgeranno anche le conferenze pre partita. Ci sarà anche la foresteria dove i giocatori potranno stare prima delle gare, ma non solo. Vi sarà anche un’ultima struttura, un’area medica dedicata. All’interno è previsto anche un Pisa Store.