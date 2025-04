Le ostetriche di Usl e Aoup racconteranno le loro esperienze nelle crisi emergenziali

Pisa, 29 aprile 2025 - Le ostetriche di Azienda USL Toscana nord ovest e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana si uniscono, in un evento in programma il 5 maggio a Pisa, in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, per raccontare le loro esperienze, in occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, in cui vengono organizzate ogni anno iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale. L’International confederation of midwives ha lanciato per il 2025 lo slogan “Midwives - Critical in Every Crisis”. Il mondo sta infatti affrontando un numero senza precedenti di disastri naturali, conflitti, cambiamenti climatici. Queste crisi colpiscono in modo sproporzionato le donne, le ragazze e le persone di genere diverso, esponendole a rischi maggiori come le complicazioni della gravidanza e la violenza di genere, e limitando al contempo il loro accesso ai servizi sanitari essenziali. In questi tempi difficili, le ostetriche sono fondamentali: sono le prime “soccorritrici” di fiducia all'interno delle loro comunità, in grado di preparare i sistemi sanitari ad affrontare qualsiasi crisi; possono tra l’altro fornire fino al 90% dei servizi legati alla salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale, anche durante le crisi umanitarie. Le ostetriche di Asl e AOUP in questo caso si uniscono per condividere le finalità di questa giornata e offrono – appunto nella sede della Sala Baleari, all'interno di Palazzo Gambacorti a Pisa - un momento dedicato, in cui le ostetriche raccontano le esperienze vissute nelle crisi emergenziali internazionali e l’importanza della formazione di base e continua anche in contesti nazionali e locali e quindi per diffondere l’importanza di questa figura durante ogni tipo di crisi. Nella stessa Piazza Gambacorti verrà inoltre allestita la tenda che viene utilizzata dalle ostetriche che partono con il Gruppo di Chirurgia d’urgenza (GCU) di Pisa per rispondere a catastrofi naturali nel mondo, all’interno della quale le ostetriche simuleranno scenari tipici per una condivisione professionale. Le ostetriche del GCU daranno anche la possibilità alla cittadinanza di partecipare attivamente alla giornata e potranno spiegare ai presenti il loro lavoro all’interno della struttura. L’evento è patrocinato dal Comune di Pisa (patrocinio in fase di concessione), dall’ordine provinciale delle ostetriche di Pisa, Massa e Livorno, dal Gruppo di Chirurgia d’urgenza di Pisa, dal Corso di Laurea universitario in Ostetricia di Pisa.