Lavori: avviato il cantiere alla rotatoria in via dell'Aeroporto

Pisa, 28 gennaio 2025 – Da ma rtedì 28 gennaio a martedì 18 febbraio compreso sarà chiusa parzialmente al traffico veicolare la rotatoria in via dell'Aeroporto, all'intersezione con via Pardi. Si tratta di un intervento di restyling, operato da Pisamo, dell’infrastruttura che comprendente la realizzazione di un’area circolare sormontabile/carrabile e il rifacimento della pavimentazione con tozzetti, compresa un’aiuola a verde integrata con varie essenze, irrigazione automatizzata e illuminazione a led.

L'illuminazione sarà collocata in modo da evidenziare la struttura centrale, ovvero l’immagine della scultura dell'artista pisano Raffaele Mantegna, donata alla città dalla Magistratura di San Marco. Per consentire i lavori, sono stati stabiliti alcuni provvedimenti temporanei di viabilità, in modo da garantire la fluidità della circolazione stradale e la sicurezza degli operatori chiamati all’esecuzione dell’intervento.

Rotatoria via dell’Aeroporto/via Pasquale Pardi: chiusura al transito veicolare del quadrante est della suddetta rotatoria (lato via P.Pardi).

Via Pasquale Pardi nel tratto compreso tra il vialetto in uscita del “Centro Servizi San Giusto” e la rotatoria di via dell’Aeroporto/via Pasquale Pardi: chiusura al transito veicolare della corsia di marcia con direzione Rotatoria.

Via dell’Aeroporto intersezione via Pasquale Pardi: obbligo di svolta a destra.

Via Pasquale Pardi tratto fino al vialetto in uscita dal “Centro Servizi San Giusto”: di consentire il transito e la sosta limitatamente ai veicoli residenti/diretti attività commerciali e servizi.