La storia di Capanne rivive con la Cena del Mattonaio

Montopoli 28 agosto 2024 - Era il 2004 quando a Capanne di Montopoli Valdarno in piazza Guido Rossa venne inaugurato il “Monumento al Mattonaio”, realizzato grazie al Comitato dei Mattonai costituitosi nel 2000. A distanza di 20 anni dalla sua installazione il Centro Commerciale Naturale di Capanne e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, organizzano la “Cena del Mattonaio”. L'appuntamento è per domenica 1 Settembre a Capanne, dove proprio in piazza Guido Rossa alle ore 20 si terrà la cena a base di prodotti tipici del territorio. Un momento di festa aperto a chiunque voglia trascorrere una serata conviviale gustando le specialità gastronomiche e ripercorrere oppure conoscere più da vicino un momento particolarmente importante per la storia, la tradizione e le radici di numerose famiglie di Capanne e dell'intera Zona del Cuoio. “Una cena che è molto più di una cena – hanno detto la sindaca di Montopoli Valdarno Linda Vanni e l’assessore al commercio Marzio Gabbanini –. Un appuntamento importante per riscoprire la storia di Capanne. Una frazione laboriosa che ha le sue radici nella storia delle famiglie dei mattonai. Grazie al Ccn per il grande lavoro di raccolta del materiale, dalle foto ai racconti dei cittadini e delle cittadine di Capanne. Un evento che mette insieme attività commerciali e turismo, che mette in evidenza la ricchezza culturale e storica del nostro territorio ma anche la voglia di fare e di riscoprire i valori fondanti della comunità di Capanne. Un plauso al Ccn e a Confcommercio per la collaborazione”. “Abbiamo il dovere di preservare e tramandare le nostre radici, anche grazie ad eventi di qualità come questo che riescono ad animare le comunità e contemporaneamente ad attrarre sul territorio un flusso importante di visitatori, contribuendo a far conoscere le bellezze dei nostri borghi e dei nostri paesi” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli. “La Cena del Mattonaio è un evento che avevamo ideato lo scorso anno e che tenevamo molto ad organizzare proprio per ciò che rappresenta per la storia del nostro territorio” le parole del presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio Di Gioia. “Sarà una celebrazione e allo stesso tempo un bellissimo momento di festa” ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Sono tante le iniziative organizzate negli ultimi anni insieme al Ccn di Capanne, vera dimostrazione di un tessuto commerciale vivace che tiene particolarmente all'identità e alle tradizioni del suo territorio”. Presenti alla conferenza stampa di presentazione Marilena Gambale e Lorenzo Vaglini, consiglieri del Centro Commerciale Naturale di Capanne. Intorno al 1930 molti capannesi specializzati nella lavorazione di mattoni partirono alla volta del Piemonte, dove era forte la richiesta di manodopera qualificata per la produzione di mattoni, coppi e materiale in argilla e terracotta per la copertura dei tetti. Così da marzo fino alla fine di settembre ogni anno, fino alla fine degli anni '70, intere famiglie per interi mesi lasciavano la propria casa per lavorare nelle fornaci piemontesi, l'unico modo per garantire ai propri cari una vita più serena e offrgli una speranza per un futuro migliore. La Cena del Mattonaio sarà accompagnata dalla musica anni '80 dei Cappè Trio, che farà da sfondo alle storie e testimonianze dei mattonai e dei loro familiari, che ripercorreranno sogni, speranze, gioie e fatiche di quegli anni indimenticabili. Gli ultimi posti per la Cena del Mattonaio – prenotazione obbligatoria - sono disponibili presso La Botte Piena (347 1841701), Oreficeria Flora (349 7330265), Alimentari Nencioni (338 2677515), Cartoleria Arte Scuola (380 3189937) e Il Barrino (339 3726350).