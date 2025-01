"La scoperta del cielo" al Galilei: al via l'undicesima edizione dei Giorni Classici

Pisa, 16 gennaio 2025 - Un viaggio tra antico e moderno alla scoperta del cielo. È il tema della undicesima edizione dei Giorni Classici del Liceo Classico Galileo Galilei. I ragazzi apriranno le porte della loro scuola domani venerdì 17, dalle 15 alle 18, e sabato 18, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

È necessaria la prenotazione ai moduli Google https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpGDdtBSWSgox2ktAW6VkhxlCmlUSCuf2iLu_etC9psq8P1A/viewform e https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDjJqwt_NP1PppgeXfDpF-04oxElNwo8aIHHTiGekJyz0jPw/viewform, scegliendo il giorno e la propria preferenza per la partecipazione all’evento.

Gli ospiti verranno accompagnati da Gea e Urano, Castore e Pollice, Andromeda e tanti altri personaggi tra le mura dello storico liceo, assistendo a rappresentazioni di ogni tipo. Dal primo viaggio sulla luna raccontato da Luciano di Samosata al mito di Orione, passando per Astolfo sulla luna e la chioma di Berenice.

“I Giorni Classici” sono ormai una tradizione consolidata per il Galilei, amata dagli studenti e dalle studentesse – che organizzano e realizzano l’evento in totale autonomia - e non solo: per l’edizione di quest’anno sono attesi più di 400 ingressi. Si tratta di un’occasione di unione per gli alunni e le alunne, che hanno modo di sfogare la loro creatività e di mostrare, in maniera diversa, le loro conoscenze e gli argomenti che affrontano tutti i giorni tra i banchi di scuola.