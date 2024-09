La macchina comunale: "Tra Pnrr e manutenzioni all’opera per avere aule accoglienti e funzionali"

"Papà è orgoglioso di te" è uno dei tanti bigliettini che alcuni genitori hanno lasciato sulle prime pagine - ancora immacolate - dei quaderni degli studenti pisani di ogni ordine e grado che ieri, tra tanta emozione e un po’ di timore, i sono tornati tra i banchi di scuola. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, accompagnato dall’assessore alle politiche scolastiche Riccardo Buscemi, ha visitato diverse scuole della città: le scuole secondarie Fibonacci nel centro storico, le primarie Moretti in via Ximenes nel quartiere di Putignano, le primarie Gereschi di Pisanova e le scuole Quasimodo di Calambrone. L’obiettivo era augurare un buon inizio di anno scolastico a bambini, insegnanti, personale e dirigenti scolastici. "Il primo giorno di scuola – ha dichiarato Conti – è sempre una giornata di festa: inizia un nuovo anno che, per ogni studente, sarà un’occasione unica di crescita ed esperienza. La scuola è uno spazio fondamentale per lo sviluppo di bambini e ragazzi. Come amministrazione, in questi anni abbiamo investito molte risorse per mettere in sicurezza il patrimonio scolastico e garantire scuole più accoglienti, curate e funzionali. Sono soddisfatto, perché, girando per le scuole, si iniziano a vedere i risultati dei piccoli e grandi interventi che stiamo portando avanti. Grazie alla grande opportunità del Pnrr, stiamo costruendo cinque asili nido e una scuola media che, entro il 2026, restituiremo alla città. Tra investimenti del Pnrr, opere di manutenzione e interventi di ristrutturazione degli edifici, ogni anno destiniamo molte risorse al servizio delle strutture scolastiche". Anche l’assessore Buscemi ha portato il saluto dell’amministrazione ai giovani studenti, ricordando loro l’importanza di un sorriso, soprattutto in qualità di assessore alla gentilezza. "Abbiamo garantito – ha spiegato Buscemi – la massima disponibilità per i servizi di mensa e trasporto scolastico, lasciando alle singole direzioni degli istituti comprensivi la scelta del periodo di avvio dei servizi, in base alle esigenze delle strutture. Saluto tutti i ragazzi, augurando loro, ai genitori, agli insegnanti, al personale ausiliario e agli uffici che hanno reso possibile l’apertura degli istituti, un buon anno scolastico". EMDP