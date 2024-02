La Luna nello stagno, spettacolo di teatro d'ombra per bambine e bambini

Vicopisano (Pisa), 21 febbraio 2024 - Dopo il successo della rassegna di Teatro d'ombra, che si è svolta a Vicopisano nell'estate scorsa, viene proposta una piccola rassegna invernale, al Teatro di Via Verdi del borgo, in attesa di riportare il teatro d'ombra e di figura nelle piazze e lungo le antiche mura. Il primo appuntamento è previsto per domenica 25 febbraio, alle 17:30, con lo spettacolo "La luna nello stagno", di Serena Cercignano. Si tratta di uno spettacolo d'ombre, narrazione e canti dal vivo. È una chiacchierata informale con il pubblico in cui la protagonista racconta storie che attingono dalla tradizione. La narratrice racconta che di notte, passeggiando nel bosco alla ricerca del sonno, viene accompagnata dalla luce della luna, dai suoi canti e i suoi racconti. Ombre nere, colorate, grandi piccole, musica e ironia arricchiscono la scena, con un telo bianco ‘a mezza luna’ e cassette della frutta che diventano schermi per le varie storie. Lo spettacolo è adatto a bambine e bambini dai 3 anni in su. Il biglietto ha un costo di 6 euro a persona, ma nel caso di acquisto di più biglietti da parte di una stessa famiglia il prezzo è di 5 euro. I biglietti sono acquistabili su Dice, le informazioni sono disponibili su www.comune.vicopisano.pi.it e scrivendo a [email protected].

M.B.