La biblioteca Sms aperta di domenica

Si amplia l’orario di apertura della biblioteca comunale. A partire da oggi, infatti, la Biblioteca SmsBiblio sarà aperta anche la domenica, fatta eccezione per i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30. Le aperture domenicali resteranno attive fino a maggio e riprenderanno, dopo la pausa estiva, nel mese di settembre. Dal lunedì al sabato rimane invariato l’orario di apertura continuato dalle 9 alle 19.

"Non sono molte – dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini – le biblioteche comunali in Toscana, ma credo neanche in Italia, che possono vantare un orario di apertura così ampio come quello della Biblioteca Sms di Pisa". Un’opportunità in più per gli amanti dei libri, che avranno a disposizione anche la domenica mattina per un passaggio in biblioteca, "per prendere un libro in prestito o restituirlo, quando durante la settimana non si è riusciti, oppure per leggere quel quotidiano che, nei giorni lavorativi non si ha mai tempo di leggere. Offrire la finestra della domenica mattina - prosegue Bedini - è un impegno anche di natura economica, che riteniamo valga la pena assumere: che la biblioteca svolga un’attività sette giorni su sette significa sempre di più fare di questo luogo un punto di riferimento della vita culturale cittadina, un luogo di incontro vivace e accogliente anche per chi durante il resto della settimana non può andare, un riferimento ancora più disponibile per le attività culturali delle nostre associazioni, che qui ambiscono a organizzare i loro eventi".

La notizia dell’apertura domenicale arriva in un momento di crescita per i servizi bibliotecari della SmsBiblio. I dati del 2024, infatti, hanno registrato un aumento degli iscritti pari al 9% rispetto al 2023, raggiungendo un totale di 19.056 utenti, e un incremento del 10% degli accessi totali. Nell’orario d’apertura della domenica sarà consentito l’accesso al piano terra della biblioteca con il punto prestito, l’emeroteca per la lettura dei quotidiani e delle riviste, lo spazio bambini/ragazzi. Non saranno invece accessibili gli altri piani della biblioteca.

