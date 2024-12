Ippodromo Tra siepi e corse piane

Ostacoli e corse in piano nel convegno di oggi all’ippodromo di San Rossore, con due affollate corse in piano prescelte quali Seconda Trias, e un programma ostacolistico che vede la moneta più consistente nella condizionata, premio “Madey”, metri 3500, una prova per cavalli di 3 anni che hanno iniziato da pochi mesi i loro esercizi sulle siepi. Secret Boss è il cavallo da battere per la sua appartenenza al team Aichner-Vana jr che domina la scena nazionale degli ostacoli. Interessante sotto il profilo tecnico anche la corsa siepi per i 4 anni, il premio “Ortisei”, metri 3500, un nome che porta alla memoria uno dei protagonisti della Gran Corsa di Pisa negli anni ‘90.

Questa corsa è una preparazione alla “Siepi dei 4 anni”, Listed in programma il 19 gennaio. Le tre corse in piano (una per puledri, due per anziani) sono dedicate a femmine che seppero vincere in anni lontani il premio “Pisa”: Giottina nel 1910, Fausta nel 1914. Eventi meritevoli di essere ricordati considerando che sono passati quasi quarant’anni dal successo dell’ultima femmina nel premio “Pisa” (Genevien, nel 1987).

Due delle tre corse, per il buon numero di partenti, sono state inserite nel palinsesto nazionale come Seconda Tris. Sono 12 i cavalli di 2 anni a confronto sui 2000 metri del premio “Fausta” con Modjo Impact, vincitore all’ultima uscita a San Rossore, che ha ancora chance valide malgrado il peso ovviamente più severo. L‘altra Seconda Tris è collocata in chiusura di convegno con il premio ”Orchidea”, ancora 2000 metri ma per cavalli anziani. Qua i punti di riferimento sono molto più labili e lo scarto nella scala dei pesi potrà decidere l’esito della corsa.

Sei le corse in programma, si inizia alle 13,45; questi i nostri favoriti: I corsa (steeple chase): Black Star, Surabya; II; Amyntas, Win The Best; III (Siepi): Secret Boss, Cheeky Blimey, Mamula; IV (siepi): Cheverny, Rayden Dubai, Kenzo du Chenet; V: Modjo Impact, Fire Desert, Mountain Eagle; VI: Niaf, Cuore Nero, Goldrain.