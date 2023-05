"Infrastrutture Il nostro dossier"

Giovedì scorso presso la propria sede, l’associazione degli Amici di Pisa ha presentato il nuovo dossier sugli aeroporti toscani alla presenza di un folto pubblico e consegnandolo anche agli esponenti politici presenti: Dino Dringoli (centrodestra, in rappresentanza di Michele Conti), Tiziana Nadalutti (Una città in comune, in rappresentanza di Ciccio Auletta), Rita Mariotti, candidata a sindaco per il Terzo polo, Edoardo Polacco, candidato sindaco del Comitato libertà Toscana, Antonio veronese di Patto civico (in rappresentanza del candidato sindaco Alexandre Dei)

e Francesco Giorgelli (Sinistra Unita, in rappresentanza di Paolo Martinelli candidato sindaco del centrosinistra). Il report è stato illustrato dal comandante Gianni Conzadori artefice del volume a cui sono seguiti gli interventi dei ospiti politici che in generale, spiega una nota degli Amici di Pisa, "si sono espressi positivamente circa un ampliamento delle strutture del Galilei e negativamente sul progetto della costruzione di un nuovo aeroporto fiorentino". Conzadori e il presidente degli Amici di Pisa Franco Ferraro hanno anche colto l’occasione per chiedere ai politici impegni precisi, prosegue l’associazione, su infrastrutture di grande impatto come la tangenziale nord est e il progetto della Darsena Europa". Infine in vista della visita in città del presidente del M5S, Giuseppe Conte, gli Amici di Pisa hanno consegnato il dossier sull’aeroporto anche all’ex premier, visto che, conclude l’associazione, "dichiarò di essere l’avvocato degli italiani: ecco è ora che esprima un parere sugli aspetti legali sulla questione aeroporti toscani, Conte ci ha promesso che ci lavorerà e darà una risposta".