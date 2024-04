"In ogni caso nessun rimorso" arriva al Teatro Nuovo di Pisa

Pisa, 4 aprile 2024 – ‘In ogni caso nessun rimorso’ parla della vera storia di Jules Bonnot, operaio, soldato, autista di Sir. Arthur Conan Doyle (autore di Sherlock Holmes) e primo uomo a rapinare una banca con un’automobile. Ispirato al romanzo di Pino Cacucci, lo spettacolo ‘In ogni caso nessun rimorso’ andrà in scena sabato 6 aprile alle 21 al Teatro Nuovo di Pisa. Per la regia di Mauro Pasqualini e con Elisa Proietti, Mauro Pasqualini e Andrea Sorrentino (Premio Ubu 2016), una produzione Borgobonó. Il sogno di Jules Bonnot di una felicità rabbiosa, da lungo tempo accarezzata, lo trasforma in un rapinatore e nell’anarchico convinto di dover colpire la società borghese senza mezze misure, creando il caos, facendo più ‘rumore’ possibile, rischiando il tutto per tutto.

Allo stesso tempo parla della vita della giornalista Rirette Maîtrejean, dello scrittore Victor Serge, del capo della polizia Guichard e di medici, prostitute, operai, direttori d’azienda e molti, molti altri. E’ la storia di tanti punti di vista, tutti diversi, tutti giusti ma spesso agli antipodi. E’ la storia delle vite tutt’altro che facili di persone che scelgono di lottare e pertanto di essere scomode. Parla di persone innamorate della libertà, ma di forme di “libertà” tutte diverse tra loro e spesso inconciliabili. E’ un inno alla vita. Un urlo disperato che grida al mondo “non so come andrà a finire ma almeno avrò tentato”. Biglietti: Intero 15 euro; ridotto convenzionati Soci Coop, Arci. Casa della Donna, Arnera, Confesercenti, Uicpi 13 euro; ridotto studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro; ridotto giovani con età inferiore ai 18 anni 10 euro. Botteghino del teatro aperto a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.