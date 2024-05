In città e sul Litorale ecco la Fanfara dei Bersaglieri

In occasione delle prossime festività del 2 giugno, Festa della Repubblica, la Fanfara dei Bersaglieri “La Marmora” di Torino sarà ospite a Pisa.

Sabato 1 giugno in piazza Vittorio Emanuele verrà reso omaggio al cippo del Monte Grappa, in ricordo dei caduti pisani della Grande Guerra, che combatterono e caddero, in trincea. Alle 17.30 sarà deposta una corona di alloro. In seguito, dopo aver percorso le vie del centro cittadino, sfilando, correndo e cantando, la Fanfara concluderà la giornata con un concerto sotto le Logge dei Banchi (ore 18.00).

La mattina di domenica 2 giugno, invece, la Fanfara, terrà il concerto in Largo Pontecorvo, a Marina di Pisa (ore 11.00) per poi percorrere le vie limitrofe per celebrare la ricorrenza della Repubblica Italiana.

La Fanfara dei Bersaglieri “La Marmora” è l’unica banda al mondo a esibirsi a passo di corsa, rafforzando lo spirito di corpo che caratterizza la forza e l’unità del gruppo, un corpo, quello dei Bersaglieri, che suscita sempre entusiasmo nei cittadini". " La città di Pisa - commenta l’assessore al turismo e commercio, Paolo Pesciatini – unitamente al suo litorale accolgono con grande entusiasmo e amicizia il 1 e il 2 giugno la fanfara La Marmora dei Bersaglieri di Torino. La fanfara dei Bersaglieri esprime coesione civile ed è capace di creare aggregazione sociale, suscitare emozioni e stupore. I Bersaglieri stessi hanno sempre accompagnato le gesta più significative della storia del nostro Paese con spirito di sacrificio, slancio e abnegazione. Questa sarà anche l’occasione per ricordare la memoria del

Presidente della sezione Bersaglieri di Pisa Emilio Franchi, con cui avevamo condiviso la realizzazione dell’evento".