Impianto indoor a Migliarino Pisano in dirittura d’arrivo

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione dell’Impianto Indoor a Migliarino, nel Comune di Vecchiano. "Il progetto esecutivo prevede una realizzazione in due lotti, per un valore di interventi complessivo di circa 2 milioni e 385mila euro. Attualmente sono in corso le lavorazioni relative al primo lotto, che dovrebbero terminare entro giugno 2024, in base al cronoprogramma della struttura tecnica comunale. Le lavorazioni del secondo lotto sono previste nel 2025 – spiega il sindaco Massimiliano Angori – Gli interventi previsti interessano la realizzazione di un nuovo Padiglione Polivalente con spogliatoi e servizi annessi funzionalmente; risultano oggetto di intervento la realizzazione del parterre coperto con copertura ad archi in legno lamellare e l’integrazione di un nuovo corpo spogliatoi e servizi".

"Si tratta di una importante struttura polifunzionale che sarà al servizio delle numerose attività portate avanti sul territorio dalle nostre realtà sportive associative locali – sottolinea l’assessore allo Sport, Andrea Lelli. –Le attività sportive federali di tutti gli sport indoor saranno praticabili all’interno dell’impianto, che ha ottenuto l’omologazione del Coni; ovviamente ampio spazio sarà destinato per le attrezzature sportive e le tribune del pubblico. In corrispondenza della piastra del campo tennis preesistente è prevista, inoltre, la realizzazione della platea di fondazione. Ricordiamo, infine, che abbiamo ottenuto anche un finanziamento della Regione Toscana, che ringraziamo, del valore di 360mila euro, per la realizzazione dell’impianto che sarà composto da strutture a basso consumo energetico e basate sull’utilizzo di energia sostenibile, oltre che realizzate con i massimi principi per garantire la sicurezza dell’impianto stesso".