"Il turismo fra borseggi e sprechi"

I problemi delle guide turistiche sotto la lente della terza commissione. Fra questi la mancanza di programmazione e di conoscenza di opportunità importanti, come il servizio dei bus aggiuntivi sui Lungarni, o i nodi della sicurezza che coinvolgono cittadini e turisti. "Il fenomeno borseggi in piazza dei Miracoli, ad esempio, è stato ben rappresentato anche dalla stampa, ma l’amministrazione che intende fare? – attacca Martinelli – La polizia turistica lanciata da Conti è durata quanto la sua campagna elettorale, da marzo a ottobre dello scorso anno, mentre si stanno spendendo migliaia di euro in un inutile servizio di steward nella tranquillissima piazza della Pera". "Ci chiediamo poi se esista un piano da parte del comandante della municipale Cappellini – conclude – per affrontare questi fenomeni e per rendere la città accogliente e sicura per chi ci vive e per chi la visita. Ci ha lasciati sbigottiti il modo in cui l’assessore Pesciatini, presente alla commissione, ha di fatto ignorato il tema sicurezza posto dalle guide e da noi".