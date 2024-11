Il latinista Schiesaro è il nuovo direttore della Normale di Pisa. In carica dal 2025

Alessandro Schiesaro è il ventiquattresimo direttore della Scuola Normale di Pisa. Resterà in carica per il sessennio 2025-2031. Latinista e attuale vicedirettore, succederà a Luigi Ambrosio alla fine di maggio. È stato eletto alla prima votazione con il 73% dei voti ponderati, superando ampiamente il quorum necessario. Schiesaro "ha presentato nelle scorse settimane il programma di mandato con un forte accento su internazionalizzazione, sviluppo della ricerca e potenziamento della didattica". Nato a Savona 61 anni fa, allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento (Phd) della Normale dal 1982 al 1989, ha trascorso lunghi periodi di studio e insegnamento all’estero, perfezionandosi nelle università di Berkeley e Oxford e insegnando a Wisconsin-Madison, Princeton, King’s College London e Manchester, dove è stato preside della School of Arts, Languages and Cultures dal 2016 al 2021. In Italia ha insegnato a La Sapienza di Roma e ha diretto la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza. Dal 2008 al 2015 ha coordinato la Segreteria tecnica per le politiche della Ricerca presso il Miur e ha fatto parte del High Level Group on the Modernisation of Higher Education costituito dalla Commissione Europea e del Comitato nazionale Unesco. Il latinista è l’ottavo umanista a dirigere la Normale.