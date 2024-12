Secondo tradizione il primo giorno dell’anno è caratterizzato dalla disputa del premio “Hippoweb.it” che nel palinsesto nazionale sarà considerata tris-quarté-quinté con una super dotazione di 14.300 euro. La corsa, riservata alle femmine di 4 anni e oltre sulla distanza dei 1500 metri, ha richiamato 13 soggetti al via e tante pretendenti al successo (oltre a Light Blu che sarà la probabile favorita della corsa). Hippoweb.it è una costola della Horse Information Data conosciuta nel settore con l’acronimo di HiD. I servizi di informazione forniti da Hippoweb.it-HiD sono un punto di riferimento sulle attività dell’ippica in Italia e all'estero ma anche di quelle di enti e associazioni nazionali ed estere. Nel pomeriggio un’altra corsa è nella tradizione del 1° giorno dell’anno ed è quella dedicata all’ingegner Corrado Rovini che, nell’ormai troppo lontano 1957, costruì le attuali tribune dell’ippodromo di San Rossore. Allora furono un’innovazione assoluta rispetto a quelle costruite nel 1893 ma in questi ultimi 67 anni sono stati molti i tentativi di ammodernarle. Purtroppo i vari progetti, compreso quello di Gae Aulenti, furono sempre bocciati dai vertici dell’ente parco che si sono avvicendati.

Il premio “Corrado Rovini” è una maiden per femmine di 3 anni sulla distanza dei 1500 metri; 12 al via e pronostico molto aleatorio anche se le chance di Aria d’Estate sembrano consistenti. Due delle corse in questa domeniche sono anche dedicate alla località di San Rossore che rappresentano l’unicità ambientale di questa straordinaria tenuta: le Lame. Aree depresse che si alternano ai Cotoni nella morfologia del territorio, rifugio degli acquatici migratori. Le Lame rappresentano un patrimonio naturale che l’erosione marina, con la conseguente salinità delle acque salmastre che si incuneano verso l’interno, mette in pericolo. Il premio “Le Lame” è sul doppio chilometro mentre il premio “Lama Grande” si disputerà sui 1300 metri.

I premi “Torre Riccardi” e “Pineta” completano un programma in larga parte dedicato ad angoli della tenuta di San Rossore che hanno una storia che meriterebbe di essere narrata perché rappresentano momenti significativi della sua crescita urbanistica. Come ogni primo gionro dell’accolto gli sdpettaoris aranno accolti all’ingresso principale pee un brndisdi beneaugurasle mentre dopo la 2ª, la 3ª e la 5ª corsa è annunciata un’esibizione di Flamenco sul parterre tribune. Sette corse in programma, si inizia alle 13,50; questi i nostri favoriti: I corsa: Imperial Garoup, Ride the Lion; II: Space Case, Foschi; III: Fornarinah, Naditza; IV: Aria d’Estate, Lady Yoshida, Mount Girl; V: Vestone, Anzelitta, Spartano; VI: Light Blu, Falconetta, Nire, Verbena, High Spot.