I vertici di Società Operaia e Pubblica Assistenza insieme per onorare il legame secolare

Cascina, 29 aprile 2025 - Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro altamente simbolico tra il presidente Giorgio Catelani della Pubblica Assistenza di Cascina e il presidente Meri Gronchi della Società Operaia di Cascina. Un momento di grande significato che ha voluto celebrare e rinsaldare un legame storico che unisce le due realtà associative da oltre un secolo. La Pubblica Assistenza fu fondata il 29 aprile 1900 a Cascina da una ventina di persone come associazione umanitaria di soccorso. I soggetti coinvolti erano tutti soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cascina, associazione che già dal 1863 era attiva allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni di vita della classe operaia. Per questo si può affermare che la Pubblica Assistenza di Cascina nasce da una costola della Società Operaia di Cascina.

L’iniziativa raccolse subito ampio consenso nella popolazione grazie allo spirito che l’animava e che ne dichiarava la laicità e l’apoliticità, allo scopo di offrire ai cittadini una forma solidaristica di assistenza sociale e sanitaria, scopi sanciti poi nello statuto promulgato l’11 Aprile 1901. La collaborazione tra le due associazioni è poi proseguita negli anni. Un esempio significativo è stato il mutuo che la Società Operaia concesse nel 1911 alla Pubblica Assistenza per la ristrutturazione dei locali della sede di sua proprietà in quello che oggi è viale C. Comaschi. Un atto che dimostra come la solidarietà e l’impegno civico potessero concretamente trasformare la vita delle comunità locali. In un’Italia ancora lontana da un sistema sanitario organizzato e da forti disuguaglianze sociali, la nascita della Pubblica Assistenza rappresentò una svolta, permettendo interventi rapidi in caso di malattie, infortuni e calamità.

Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di amicizia e profondo rispetto, i due presidenti hanno sottolineato l’importanza della memoria storica e del lavoro comune. «La storia della Pubblica Assistenza è intrecciata con quella della Società Operaia», ha dichiarato il presidente Catelani «Non saremmo qui oggi senza l’impegno di quelle persone che, con coraggio e visione, hanno dato vita a un progetto che ancora oggi serve la nostra comunità». Anche il presidente Gronchi ha voluto sottolineare il valore di questa eredità: «Fin dalla nostra fondazione, il 30 Dicembre 1863, abbiamo lavorato per il bene comune. Questo incontro non è solo una celebrazione del passato per riscoprire le proprie origini, ma anche uno stimolo a guardare al futuro con la stessa determinazione».

L’incontro tra i due presidenti si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere i contatti per verificare la possibilità di promuovere iniziative congiunte nel segno della solidarietà e del servizio alla comunità.