I fumetti come strumento educativo. A San Prospero è l’ora di Super-Noi

CASCINA

Torna l’appuntamento più atteso dai bambini. Il Circolo Primavera San Prospero e l’associazione Alipes presentano il prosieguo del progetto educativo "Super-Noi: Il Circolo dei Supereroi e delle Supereroine", dedicato ai giovani appassionati di fumetti, storie e giochi. Nato nel 2022 grazie alla collaborazione tra il Comune cascinese e la Biblioteca Comunale ’Peppino Impastato’, "Super Noi" ha dimostrato il potenziale educativo del Fumetto non solo come strumento creativo e ricreativo, ma anche come mezzo educativo che rafforza l’apprendimento e le abilità comunicative. Negli anni il progetto ha visto la partecipazione di 500 ragazzi e ragazze con esperienze di socializzazione e apprendimento grazie al linguaggio del fumetto. Solo nell’ultima edizione tenutasi alla Biblioteca Comunale, erano stati 75 i bambini e la bambine ad aver preso parte al progetto, concluso con il ricevimento dell’attestato da ’giovani artisti’ dal sindaco Michelangelo Betti e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Gli incontri, rivolti principalmente a ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 14 anni, si terranno presso il circolo Arci, in via Tosco Romagnola 1579, nei pomeriggi di mercoledì 20 e 27 novembre e 4 e 11 dicembre 2024, dalle 17 alle 18.45. Saranno curati da Gaetano Spagnuolo, presidente del Circolo Primavera ed esperto di fumetto ed educazione ai media, e da Rachele Imperio, presidente dell’associazione Alipes Aps, coordinatrice di ludoteche e percorsi educativi.

Oltre a imparare tecniche di disegno e narrazione, i giovani artisti potranno scoprire nuovi fumetti, comics e manga e accedere alla Fumettoteca del Circolo, una raccolta di oltre 2000 volumi disponibili per il prestito gratuito. Lo spazio sarà aperto regolarmente dal 2025, rendendo la cultura del fumetto sempre più accessibile alla comunità. Inoltre, dal prossimo anno ci sarà una mostra-concorso delle opere realizzate dai partecipanti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, per offrire una vetrina pubblica al talento e alla creatività dei ragazzi e delle ragazze. La partecipazione agli incontri è gratuita, iscrizione obbligatoria online : https://forms.gle/2L5B5vTbMhsBn3by6. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Giulia De Ieso