I due assessori ‘sprint’: "Belli i Lungarni dalla sella"

E tra i vespisti appassionati a Pisa ci sono anche due assessori della giunta comunale, Riccardo Buscemi, assessore alla scuola e Frida Scarpa, assessore allo sport. "Sono ininterrottamente vespista dal 1983 – racconta Buscemi -, quando dopo aver lavorato l’estate precedente come cameriere in un ristorante in zona Duomo, riuscii a guadagnare una somma tale per comprare la mia Vespa 125 PX. Lavorai duramente un’estate intera per avere quell’oggetto del desiderio. Che non ho più lasciato e custodisco tra le cose più care. Rappresenta la mia emancipazione economica, un obiettivo raggiunto. Con la Vespa sono andato ovunque, in viaggio in Grecia con mia sorella a Santorini. è stata testimone dei miei primi amori, sempre con me". Una passione che accompagna anche la schermitrice medaglia d’oro ai campionati mondiali Frida Scarpa, ora assessore allo sport: "La mia Vespa – racconta-, ha 21 anni e per me è stata una conquista. L’ho comprata un po’ con i soldi dell’attività sportiva e un po’ è stata donata dal marchio e da Busdraghi di Pontedera dopo la mia vittoria ai mondiali 2001. Vespa per me è libertà e condivisione. Dalla laguna al lungarno è stato il primo due ruote che ho imparato a guidare e subito mi sembrava di volare". Una tradizione quella del vespista che sia Buscemi che Scarpa vogliono trasmettere alle nuove generazioni. "Non appena i miei figli hanno potuto salire in sella non ho esitato a far provare loro l’ebbrezza del vento che scaccia via i pensieri – spiega Scarpa -. La Vespa per me distoglie i problemi e li scioglie. Quando torno a casa nel breve tragitto spesso trovo soluzioni che in tutta la giornata non riuscivo a vedere. È un ritorno all’ordine. E poi come sono belli i lungarni dalla sella".

Enrico Mattia Del Punta