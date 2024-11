Gli artiglieri toscani a Pisa per celebrare la patrona Santa Barbara

Pisa, 27 novembre 2024 - La Delegazione della Toscana dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia ha scelto la città di Pisa per la celebrazione regionale di Santa Barbara, Patrona dell’Arma di Artiglieria. Ai festeggiamenti, che si svolgeranno domenica 1° dicembre, parteciperanno il Delegato Regionale Andrea Breschi e tutte le Sezioni toscane dell’Associazione, presenti le autorità militari e l’amministrazione comunale.

Il programma prevede alle 10:30 la visita degli artiglieri al Campo Santo Monumentale in piazza Duomo e successivamente alle 12 la Santa Messa alla Chiesa di Santa Caterina celebrata da Monsignor Francesco Bachi, e a seguire la deposizione della corona ai caduti nell’attigua Cappella a loro dedicata. Subito dopo una breve sosta all’Edicola della Legalità in piazza Santa Caterina per poi raggiungere il Ristorante 'Del Borgo' per il pranzo di corpo.

Oltre a visitare la città, il mini raduno sarà l’occasione per ricordare gli artiglieri 'illustri': il Servo di Dio Padre Felice Prinetti, morto a Pisa il 4 maggio 1916, che prima di abbracciare il sacerdozio, fu Ufficiale di Artiglieria nel Regio Esercito; il Maggiore Giampaolo Gamerra che con 8 suoi commilitoni rimase ucciso in uno scontro a fuoco con i tedeschi il 9 settembre 1943 nella difesa del nostro territorio; il concittadino Maggiore Nicola Ciardelli, morto a Nassirya il 27 aprile 2006.

Lui è il titolare della Sezione di Pisa, che all’indomani dell’attentato, per iniziativa di amici e commilitoni, fu fondata in suo onore. "Siamo molto grati al Delegato Regionale - afferma il presidente della Sezione di Pisa Riccardo Buscemi - per avere scelto la città di Pisa per l’annuale raduno regionale per la festa di Santa Barbara. Gli artiglieri toscani scopriranno una città d’arte bella e accogliente".