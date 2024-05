Giovani Talks, gran finale. Dalle idee degli studenti piani di marketing e crescita per le aziende del territorio

Formazione, scuole protagoniste e aziende in prima fila. Si è svolta questa mattina nell’auditorium della Camera di Commercio alla Borsa, finale della quinta edizione di Giovani Talks, il format ideato da Cna Pisa che ha permesso a studenti della provincia di studiare casi aziendali ed elaborare una proposta innovativa di crescita, marketing, visibilità e branding di alcune imprese. Le classi finaliste hanno esposto di fronte alla giuria i loro elaborati, i progetti di fattibilità e le idee migliorative, immedesimandosi in dei giovani imprenditori. Le scuole che sono arrivate in finale erano la 4PMA dell’Ipsia "Pacinotti"di Pontedera, la 5AP dell’Itc "Niccolini" di Volterra, la 4AAF dell’Itc "Fermi" di Pontedera e la 5AR dell’It "Cattaneo" di San Miniato. Presenti alla premiazione, oltre ai principali esponenti di CNA Pisa e Toscana, anche il presidente della CamCom Valter Tamburini, l’assessora regionale Alessandra Nardini e diversi rappresentanti dei comuni di provenienza delle scuole. "Non possiamo che essere felici di dare vita a iniziative come queste – ha detto il presidente di Cna Pisa, Francesco Oppedisano – che si inseriscono nel solco delle azioni portate avanti da Cna Abbiamo da sempre un occhio attentissimo alla formazione e all’orientamento scolastico. In due parole: al nostro futuro. è necessario che le ragazze e i ragazzi, fin dai tempi della scuola superiore, abbiano consapevolezza che non esiste solo il mondo universitario ma anche quello dell’impresa e tutte le opportunità ad essa collegate".

Oppedisano ha ribadito che la CNA Pisa è sede di due ITS che "ogni giorno formano e orientano scolasticamente per dare un ventaglio più ampio ai nostri ragazzi, che vanno trattenuti sul territorio per renderlo ancora più competitivo e innovativo". A vincere il primo premio - e una cena di classe offerta da CNA Pisa - è stata la 4AAF del "Fermi" di Pontedera con un progetto sulla Gelateria De Coltelli. "Questo progetto - ha spiegato, commossa, una delle premiate del Fermi - ci ha insegnato che nonostante siamo ancora giovani possiamo immaginarci un percorso diverso e nuove prospettive, una nuova angolazione per valutare il mondo del lavoro. Siamo felici della vittoria e curiosi di vedere gli sviluppi lavorativi che il nostro progetto potrà contribuire a creare". Premio al miglior progresso e obiettivo di crescita - e un aperitivo offerto da Cna Pisa - è andato invece alla 5AR dell’Istituto Tecnico Cattaneo di San Miniato, con uno studio su Click in Tuscany, progetto di turismo incoming che nasce da Erili Viaggi, agenzia di viaggi nel centro di Pisa.

M.F.