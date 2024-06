Gioco del Ponte, l'assessore Bedini presenta l'evento sui lungarni pisani. E in edicola lo speciale de La Nazione – Il video

Pisa, 28 giugno 2024 - Un gradito ospite per la redazione de La Nazione. Oggi l'assessore alle tradizioni storiche del Comune di Pisa Filippo Bedini è venuto a trovarci per illustrare tutte le novità del prossimo Gioco del Ponte che si svolgerà domani in una apposita intervista nell'edizione del 29 giugno.

Domani inoltre, in edicola, l'edizione speciale del quotidiano con 16 pagine dedicate al Gioco del Ponte. Inoltre, al Museo della Grafica, un'iniziativa speciale per la mostra dedicata alla tradizionale disfida.

Di seguito gli orari: Alle 18 previsto l’insediamento nelle piazze d’armi dei Picchetti Armati, alle 18.40 al via il Corte dei Giudici, alle 19 la “Mostra” di rievocazione storica con le magistrature che sfileranno sui Lungarni e poi intorno alle ore 21 l’inizio dei combattimenti.