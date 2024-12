Gioco del Ponte a Tavola, ecco chi si sfiderà per la finalissima

Pisa, 16 dicembre 2024 - Saranno l’Osteria La Mescita di via Cavalca per Tramontana e l’Osteria San Paolo di via San Paolo per Mezzogiorno a contendersi l’edizione 2024 del “Gioco del ponte a tavola”, iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa con la collaborazione della Parte di Tramontana e che rientra nel progetto di Vetrina Toscana con il finanziamento di Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest attraverso Unioncamere. Dodici i locali in sfida, sei di Tramontana e sei di Mezzogiorno, che si sono messi in gioco proponendo un proprio piatto ad una giuria che ha effettuato le degustazioni.

“Abbiamo voluto abbinare la tradizione storica del Gioco del ponte – spiega il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino – con quella enogastronomica pisana, attraverso un progetto di respiro regionale e che gode ovviamente del patrocinio del Comune di Pisa. Un modo per promuovere ulteriormente i ristoranti pisani che hanno avuto la libertà di presentare un proprio piatto. A conclusione delle serate di degustazione – aggiunge Di Sabatino – è stata stilata una classifica che ha decretato il vincitore per Tramontana e per Mezzogiorno. I due vincitori a quel punto si sfideranno per conquistare la vittoria assoluta.

A giudicare i piatti dei due ristoranti finalisti una giuria sempre di cinque componenti, ma questa volta composta dai due Generali di Tramontana e Mezzogiorno Matteo Baldassari e Sergio Mantuano, dal Comandante Generale del Gioco Roberto Tonini, dal Giudice del Gioco Alvara Lucaferro e da un dirigente della nostra associazione. Il progetto si inserisce a pieno titolo nelle finalità di Vetrina Toscana, che promuove il turismo toscano attraverso l’enogastronomia e le qualità delle produzioni artigianali e agricole”. L’Osteria La Mescita di via Cavalca ha vinto per la Parte boreale proponendo una "Guancia di manzo brasata al vino rosso con purè di patate" in abbinamento ad un Bacucco di Suveraia Doc di Monteregio di Massa Marittima. A Mezzogiorno la vittoria è andata all’Osteria San Paolo in via San Paolo che ha proposto un "Risotto di Soiana" in abbinamento ad un Morellino di Scansano 2022 del Podere 414. A questo punto non resta che la sfida finale e poi la premiazione prevista a gennaio in Sala delle Baleari.

Ecco infine gli altri locali che sono stati in lizza: per Tramontana, l’Osteria Anita in piazza del Pozzetto, Di Qua D’Arno in lungarno Pacinotti, The Pick a Flower in via Serafini, la Trattoria Il Turista in piazza Arcivescovado ed il Pozzo di San Vito a Calci, per Mezzogiorno invece La Buca in via D’Azeglio, Galileo in via San Martino, Però in piazza Chiara Gambacorti, La Buca di San Ranieri in via Queirolo, e l’Orange Bistrot ad Ospedaletto.