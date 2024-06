Gioco del Ponte a canestro. Si sfidano i quartieri storici

Un torneo storico a livello sportivo, intrecciato a doppia mandata con il Giugno Pisano. Sabato 8 giugno in piazza Vittorio Emanuele (dalle 16 alle 19.30), torna dopo oltre 30 anni il torneo dei quartieri storici di Basket. Per l’occasione la città di Pisa festeggerà i 50 anni della Ies, storica società di pallacanestro pisana. L’evento fa parte del cartellone di eventi del Giugno Pisano e sarà organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, assieme al Comune di Pisa. "Sempre nel solco degli eventi che vogliamo portare in città con le associazioni del territorio abbiamo deciso di collaborare per la realizzazione di questo torneo - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa -. Il nostro obiettivo è sempre quello di portare lo sport a casa dei cittadini e, in questa occasione, ci sposteremo dalla piazza del Comune a piazza Vittorio Emanuele. Stili di vita sana, sport e allontanamento dai passatempi meno sani sono i nostri dettami. L’amministrazione sta lavorando per regalare ogni settimana qualche evento sportivo. E, in un momento nel quale ci sono tanti oneri e spese con la nuova riforma dello sport, e l’amministrazione vuole aiutare tutti a promuovere al meglio le proprie attività". L’organizzatore dell’evento, Simone Landini, illustra quello che sarà il programma della giornata: "Il torneo coinvolgerà le società pisane e si lega al Giugno Pisano, dato che si parla di quartieri storici. I ragazzi verranno suddivisi per maglie e saranno coinvolti ragazzi e ragazze dal 2006 al 2013 - dichiara Landini -. Aspettiamo la cittadinanza e ringraziamo Acque che ci ha fornito la fontaniera in piazza Vittorio Emanuele e le borracce da distribuire". Landini spiega le origini del torneo: "Vogliamo ricalcare quello che fu il campionato dei quartieri di basket di molti anni fa, tra le manifestazioni più interessanti degli anni ‘80 e primi anni ‘90. C’era un’ideale voglia di ripristinare questa manifestazione e speriamo possa ripetersi annualmente". Anche Frida Scarpa sottolinea l’esigenza di abbracciare più idee per il Giugno Pisano: "Ci piace dare spazio a chi promuove l’attaccamento alle proprie identità - conclude Scarpa -. Il connubio tra sport e tradizioni storiche risveglia il piacere dell’appartenenza". Parteciperanno le società di Ies Pisa, Gmv, Dream e Pallacanestro femminile Pisa. Le categorie che parteciperanno saranno "Big" (2006-07), "Medium" (2008-09), "Small" (2010-11) ed "Extra Small" (2012-13). Saranno formate quattro squadre con i nomi dei quartieri della città: Santa Maria (Celeste), San Francesco (Giallo), Sant’Antonio (Verde) e San Martino (Rosso). Michele Bufalino