Galeone rosso al via. Nuovo staff tecnico: "Sport e tradizioni percorso vincente"

di Michele Bufalino

La città di Pisa e il suo galeone rosso sono pronti a dar battaglia nell’edizione numero 69 dell’antica regata delle Repubbliche Marinare. Da quattro anni infatti l’equipaggio pisano ha terminato all’ultima posizione la competizione, ma da quest’anno tante cose sono cambiate con un nuovo staff tecnico composto dal direttore tecnico Leonardo Pettinari, il direttore sportivo Luca Gagetti e l’allenatore Alessandro Simoncini, affiancati dal nostromo Antonio Pucciarelli e dal timoniere Lorenzo Giuntini. I quattro equipaggi di Pisa, Amalfi, Venezia e Genova si scontreranno nella città ligure il 13 ottobre e la regata sarà trasmessa in diretta Rai. La regata sarà preceduta, sia sabato 12 che domenica 13, da due cortei storici. Domenica la gara femminile partirà alle 16.45, mentre la gara maschile alle 18. Pisa non vince dall’edizione 2010.

L’equipaggio maschile è composto da Simone Barandoni, Cosimo Del Corso, Francesco Garuccio, Nicola Mancini, Andrea ed Emanuele Meliani, Andrea Pazzagli, Leonardo Pioli e Simone Tonini. Tra le donne invece Chiara Benvenuti, Carlotta Borghini, Veronica De Martino, Vittoria Card, Elisa Marconcini, Clara Masseria, Silvia Persico, Alice Pettinari, Paola Piazzolla, Zoe Storace e Silvia Terrazzi. "Dopo molte peripezie abbiamo ottenuto questa data in un periodo insolito per le regate perché siamo abituati a disputarle in giugno e stiamo lavorando per questo, trovando una data fissa che vada bene a tutti – dichiara l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini -, Quest’anno il programma genovese è molto ricco perché durante il fine settimana ci saranno anche le celebrazioni alla memoria di Cristoforo Colombo, perciò ci sarà un ricco programma". In un partecipato cerimoniale Bedini conclude: "Portare il simbolo di Pisa a Genova significa essere consapevoli di un percorso che ha portato la nostra città ad essere conosciuta nel mondo, non solo per la Torre di Pisa, ma anche per la nostra storia che noi rievochiamo orgogliosamente". "L’amministrazione si è impegnata tantissimo ed è stato un percorso in cui lo sport ha affiancato la storia e le tradizioni - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Siamo contenti perché a Genova il corteo raddoppi. Ci stiamo tutti allenando per questa competizioni e da oggi le imbarcazioni svolgeranno gli ultimi giorni di allenamento. Invito i cittadini a tifare per loro sulle spallette". Questo invece il saluto del sindaco Michele Conti: "L’allenamento è stato duro, ma sono convinto che riusciremo a ottenere un ottimo risultato - conclude il sindaco -. Venivamo da una situazione non semplice e siamo soddisfatti che lo staff sia riuscito a ripartire dopo grandi sacrifici".