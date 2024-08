Furti, truffe, malamovida. Al setaccio centro, litorale, borghi e quartieri residenziali

Sono migliaia in questi giorni i visitatori nelle nostre strade e piazze. La Torre di Pisa che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 850 anni di vita è un’icoma mondiale, il sito Unesco richiama frotte di visitatori da tutto il mondo. Che, una volta arrivati in città, devono fare i conti con la piaga dei furti in auto e degli scippi. Reati sempre in crescendo nel pieno della stagione turistica, per arginare i quali proprio in queste ore sono stati intensificati i controlli con personale in divisa e in borghese, di giorno e nelle ore notturne. Per le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 agosto sono previste 55 pattuglie che, a partire dalle 18 del 14 ininterrottamente fino alla tarda sera di Ferragosto, vigileranno sulla sicurezza dei cittadini e che, in servizi anche congiunti, saranno presenti sul litorale pisano, da Marina di Vecchiano fino al Calambrone, nel centro cittadino, nelle principali piazze di Pisa, nelle stazioni. Controlli rafforzati anche sulle strade, nelle stazioni ferroviarie e in aeroporto. Accanto ai servizi per l’area di pregio di piazza del Duomo, sono stati rafforzati anche i pattugliamenti dinamici nei quartieri residenziali e nelle zone di periferia. Attenzione, poi, anche ai possibili rave party in provincia (allertate le pattuglie della Polstrada di Pisa e Livorno) e alla tutela degli anziani e delle persone sole, facile preda dei truffatori. Accanto alle forze dell’ordine c’è poi schierato l’esercito dei volontari: sulle ambulanze, nelle sedi delle varie associazioni del territorio. Per molti di loro non sono giorni di festa, ma di super-lavoro.