Fiera di Sant’Ermolao. Quattro giorni di tradizioni. Calci si tuffa nella festa

La nuova giunta comunale al completo e il sindaco Massimiliano Ghimenti hanno presentato ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Calci la tradizionale fiera di Sant’Ermolao, che torna anche quest’anno nel cuore dell’estate. Quattro giorni, da venerdì 2 a lunedì 5 agosto, organizzati dal Comune con l’Unità Pastorale della Valgraziosa e il contributo di molte associazioni del territorio, in cui si alterneranno spettacoli e attrazioni in tutto il paese. "Possiamo organizzare questa fiera grazie alle numerose collaborazioni - sottolinea il sindaco Ghimenti – sinergia che ci permette di avere un risultato soddisfacente. Novità di questa edizione un’apertura della festa al venerdì sera, dedicando la chiusura della strada di via Roma alle attività locali, che potranno così esporre in questo spazio". Tanti gli appuntamenti, si inizia con il Trash party con dj set il venerdì sera, sabato di scena il duo Alessandro paci e Kagliostro, la tradizionale presenza della Filarmonica G. Verdi di Calci la sera di domenica 4 agosto, e il lunedì sera la musica di Dj Steve Martin. Nei tre giorni saranno presenti stabilmente mercato della fiera in via Roma, street food in piazza della Propositura, laboratori didattici e di lettura per i bambini con l’associazione Metis, luna park in piazza Armani e nei locali del Municipio sarà allestita la Mostra Arte Donna, così come sarà presente un’ esposizione di artisti locali al Circolo La Pieve. "La soddisfazione è quella di avere realizzato un cartellone con tante attrazioni – aggiunge la vicesindaca Valentina Ricotta – sottolineo la presenza dell’associazione Arte Donna, che porterà l’arte di grande impatto emotivo nei locali del Comune, e gli artisti calcesani al circolo La Pieve alzeranno la proposta culturale della fiera". Presenti alla presentazione dell’evento gli assessori Fabio Mencarelli e Valentina Marras, Luca Fanucci, i consiglieri delegati Antonella Labruzzo e Andrea Gambini, i rappresentanti locali di Confcommercio e Confesercenti e i rappresentanti delle varie associazioni coinvolte. Le associazioni di categoria, in particolare, hanno sottolineato la proficua sinergia instaurata negli ultimi anni con l’amministrazione comunale calcesana, collaborazione che ha consentito di far crescere la Fiera e di soddisfare le esigenze di commercianti locali e ambulanti, con l’obiettivo di diversificare e perfezionare sempre di più l’offerta per calcesani e visitatori.

Alessandra Alderigi