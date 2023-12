Festeggiati i neomaggiorenni e i diplomati con il massimo. In dono anche la Costituzione

Con la fine anno, come da tradizione, l’amministrazione comunale ha festeggiato i ragazzi e le ragazze calcesane che nel 2023 hanno compiuto, o dovranno ancora compiere, i 18 anni di età. Insieme ai neo maggiorenni anche coloro che, sempre nel 2023, hanno terminato il ciclo di studi con il massimo dei voti. Si tratta di Elisa Cinesi (100 al liceo Dini), Elena De Pasquale (100 all’It Galilei Pacinotti), Edoardo Stella (100 al liceo Buonarroti), Carolina Maria Isara Tonarelli (100 al liceo Dini) e, per quel che riguarda le medie (10 o 10 e lode), Marta Fruzzetti, Aurora Pelvi e Dejan Rampulla, cui è andato un attestato e un dono del Comune di Calci. Ai neo maggiorenni il sindaco e la giunta hanno consegnato insieme al dono dell’amministrazione, una copia della Costituzione e la bandiera tricolore, a sottolineare ciò che significa diventare adulti: un passaggio delicato che fa di una persona un cittadino, con diritti e doveri che ne conseguono. Per tutti l’augurio di veder realizzati i propri sogni e aspirazioni, con impegno e passione da cittadini di Calci e del mondo. "Siate il meglio di qualunque cosa siate – ha detto loro il sindaco Ghimenti, citando Martin Luther King -. Cercate ardentemente di scoprire a cosa siete chiamati, e poi mettetevi a farlo appassionatamente. Tutto questo ovunque la vita vi porterà. Forti, questo il nostro auspicio, delle vostre radici nel territorio di Calci". Chi non ha avuto modo di parteciparvi, può comunque ritirare doni e attestati presentandosi agli uffici comunali nei giorni e orari di apertura al pubblico, il lunedì e il venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30).