Ex Ospedale Trovatelli. Ok dalla Sovrintendenza. Hotel e spazi commerciali con vista sulla Torre

La Sovrintendenza ha manifestato parere favorevole riguardo al progetto di ristrutturazione del complesso dell’ex ospedale dei Trovatelli, che sarà trasformato in un hotel e in una zona commerciale. Questo è quanto è emerso dalla relazione presentata dai tecnici comunali durante la seduta della prima commissione consiliare tenutasi ieri mattina. Tale approvazione rappresenta un passo significativo in avanti per il progetto di riqualificazione condotto da privati su un’area di rilevanza cittadina. Il complesso sarà convertito in una struttura alberghiera con spazi commerciali al piano terra. L’intero edificio sarà oggetto di interventi di restauro.

"La Sovrintendenza – ha spiegato l’ingegnere del Comune di Pisa, Daisy Ricci durante l’incontro -, ha già espresso nullaosta positivo su questa operazione, e si è riservata di esprimere un secondo parere sul progetto finale, ma la parte di demolizione, ricostruzione e recupero del volume è già stata avvallata". L’area coinvolta si estende su una superfice di circa 5.800 metri quadri e interessa l’intero complesso che si affaccia sulla piazza del Duomo. Per procedere, il progetto ora avrà bisogno della delibera da parte del consiglio comunale, per l’approvazione della deroga del permesso a costruire.

L’ex orfanotrofio è stato acquisito nel 2019 da Sagabri Srl, che vede nel presidente degli Industriali pisani Andrea Madonna al timone del consiglio di amministrazione. La società, attiva nel settore della ristorazione, è in affari con l’ex tecnico nerazzurro Gennaro Gattuso. Insieme, hanno acquistato l’ex palazzo dei Trovatelli dall’Aoup e avviato un’opera di ristrutturazione complessa e delicata. Il progetto include la rimodulazione di alcune aree con demolizione e ricostruzione di parti, incluso un piccolo parcheggio nella corte interna e il miglioramento delle aree verdi. Nel corso della commissione è stato illustrato anche l’accordo tra il Comune e l’azienda regionale per il diritto allo studio che "regala" 150 posti alloggio in più per gli universitari alla residenza "Fascetti" del Polo Carmignani. "Si recuperano - ha spiegato l’assessore con delega all’università, Frida Scarpa -, almeno 150 posti letto, ma potrebbero essere ancora di più". Infatti ha spiegato l’assessore, con il recupero di un edificio abbandonato che potrà essere adibito a sede di uffici "si consentirà di liberare ulteriori spazi all’interno della residenza ‘Fascetti’, e che potrebbero essere dedicati a residenze dedicate a studenti con disabilità o spazi per lo studio".

