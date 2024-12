Eventi natalizi nelle frazioni di Pontedera: un calendario ricco di appuntamenti

Un ricchissimo calendario di eventi illumina le frazioni pontederesi sotto Natale. Il Romito si anima con l’accensione dell’albero di Natale di domani, il pranzo con i bambini del calcio al circolo Arci di domenica 22, con l’evento ‘Arriva la Befana’ di sabato 4 gennaio, con la serata anni ’60 di domenica 5 gennaio e altro ancora.

A Treggiaia si parte domenica con la terza edizione del mercatino artigianale tra le vie del paese con le bancarelle di artigianato locale e a seguire lo spettacolo natalizio al teatro popolare di Treggiaia mentre domenica 29 ci sarà il coro gospel nella chiesa di S. Bartolomeo e S. Lorenzo. Sempre a Treggiaia, per tutto il periodo natalizio, resta allestito l’angolo di Babbo Natale dove poter scrivere ed inviare le letterine.

Santa Lucia si anima con i laboratori per bambini al circolo ogni lunedì e giovedì, con la festa di Natale di mercoledì 18 con i bambini della materna e con la casa di Babbo Natale al circolo sabato 21 per finire con il presepe vivente del 5 gennaio per le vie della frazione.

A La Borra si parte il 23 dicembre con lo spettacolo teatrale del gruppo Four Roses al centro sociale La Borra, il 24 arriverà Babbo Natale mentre il 6 gennaio ecco la Befana. Sempre al centro sociale dal 23 dicembre al 3 gennaio saranno aperti i campi invernali, dalle 8 alle 13 o per tutto il giorno.

Montecastello è viva con l’esposizione dei presepi davanti alle case dall’8 dicembre al 6 gennaio con premiazione per il più ‘ricicloso’. Montecastello che domani vedrà la presentazione del libro ‘Racconti di Natale’ nella saletta S. Lucia e domenica l’apertura della mostra fotografica ‘Il Natale di Montecastello tra passato e presente’.

A Pardossi il 22 ci sarà la slitta natalizia al campo sportivo e il 6 gennaio arriverà la Befana. Tanti appuntamenti anche a La Rotta, dalla casa di Babbo Natale del 24 ai mercatini natalizi fino al concerto di Natale alla chiesa di San Matteo.

A Gello spazio alla realizzazione dei biscotti di Natale il lunedì 23 e la tombola con apericena sociale il 28 mentre Chez Nous… le Cirque! organizza laboratori di circo (mercoledì ore 17) e due spettacoli di circo e magia: l’1 e l’8 febbraio.