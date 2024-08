Ecco "Un volto x Fotomodella". La bellezza sfila all’Imperiale

Approda a Pisa stasera nella cornice del Bagno Imperiale di Tirrenia la finale regionale del concorso "Un Volto x Fotomodella", giunto alla 40/a edizione, preludio alla finale nazionale che per il terzo anno consecutivo si svolgerà in città e che questa volta sarà celebrata nei giorni 5, 6 e 7 settembre con lo spettacolo conclusivo nello splendido scenario del Giardino Scotto. Dopo varie tappe organizzate sul litorale toscano, venerdì verranno elette le miss che accederanno alla finale nazionale. La serata sarà condotta da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, reduci dal successo di Notti di talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner, che sono stati scelti per la finale nazionale. Direttrice artistica della manifestazione e insegnante di bon ton, Sara Jo Mariotti titolare di Anastacia Fashion Academy che curerà il portamento delle ragazze della finale regionale e nazionale. Responsabile regionale del concorso è Michele Ammannati, responsabile logistico e organizzativo della finale nazionale con circa 45 ragazze provenienti da tutta Italia. La giuria sarà composta da Rebecca Lynn, Lucia e Antonio Cappello titolari del Centro Formazione Moda di Cascina, Alessandro Siri titolare Vertical 3D Parrucchieri di Pisa, Federico Castellani comico cantante e sosia di Ceccherini, Mica Mihaela makeup artist con studio a Livorno. Ospiti Johanna Paolinelli & Grace, finalisti del programma "Io canto family" di Canale 5. Le 4 ragazze che prenderanno le fasce accederanno alla finale nazionale mentre una di loro sarà proclamata Un volto x fotomodella della Toscana. Per partecipare alla cena-spettacolo prenotare chiamando il ristorante del Bagno Imperiale al numero 3791693438.