Ecco "Strade di volontà". Formazione nel volontariato

Un’esperienza formativa nel mondo del volontariato. Anche quest’anno l’InformaGiovani del Comune di Fucecchio promuove "Strade di Volontà", percorsi brevi di volontariato per la comunità rivolti a ragazze e ragazzi da 16 a 25 anni nel periodo estivo.

Tra le attività previste: progetti educativi, iniziative sociali e sportive, attività per scuola internazionale di teatro di Elan Frantoio e altro ancora.Le iscrizioni si apriranno alle 10 di domani e si chiuderanno alle13 del 24 maggio. Per iscriversi sarà necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile a fondo pagina e inviarlo, insieme agli allegati richiesti, all’indirizzo mail [email protected] alternativa il modulo può essere consegnato a mano direttamente presso l’InformaGiovani durante gli orari di apertura: da lunedì a venerdì 10.13 martedì e giovedì anche 15,30-18. Non saranno prese in carico le domande inviate prima o dopo gli orari e il periodo suddetto e prive della documentazione richiesta.