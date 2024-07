Ecco il direttivo del Cus Pisa. Tre hockeisti con Pizzanelli

Pisa, 9 luglio 2024 – Dopo l’elezione di Giuliano Pizzanelli alla presidenza del Cus Pisa, anche grazie al ritiro all’ultimo tuffo del presidente uscente Stefano Pagliara, ora arriva anche la squadra di governo del centro sportivo universitario. Uno dei due vicepresidenti è Giulio Messerini, 51 anni e da 42 nel Cus come giocatore, allenatore e responsabile della sezione hockey del Cherubino, oltre che per un periodo candidato presidente in pectore prima di raggiungere un’intesa coni Pizzanelli e uno dei principali oppositori, nella corsa alla presidenza, a Pagliara.

Con lui in consiglio entrano anche altri due hockeysti e questo è l’altro dato che salta agli occhi nella nuova stagione del Cus perché Pagliara, vicepresidente federale dell’Hockey ed espressione proprio di una delle sezioni più longeve e vincenti del Cus, ben presto è entrato in collisione con il suo passato.

Il nuovo esecutivo guidato da Pizzanelli (che sarà anche il tesoriere) è, infatti, composto da ben tre hockeysti su sei: Messerini (vicepresidente con deleghe a impianti, rapporti con le sezioni e attività agonistica), Eleonora Lanfranco ed Edoardo Moggi (entrambi promettono di costruire "un ponte facilitato tra studenti e pratica sportiva, che permetta loro di conciliare queste due attività e svolgerle al meglio").

Cecilia Baldera è, invece, la seconda vicepresidente con deleghe ai servizi agli utenti e alle attività universitarie e promozionali, a Carolina Boddi e Edoardo Moggi vanno le deleghe a innovazione e progetti, mentre a Lorenzo Bellinvia e Eleonora Lanfranco quelle alla comunicazione ed eventi.

"Ho intenzione - promette Messerini - di lavorare da subito sulla manutenzione degli impianti, a cominciare dal problema del parcheggio, ma anche ai progetti delle nuove strutture".

Baldera, per anni attiva nella sezione calcio a 5, si dedicherà "a quegli aspetti meno visibili, ma non meno importanti per la vita del Centro e di chi lo frequenta", e Bellinvia, studente al secondo anno in fisioterapia e mezzofondista assicura che "il Cus è una grande opportunità per tutti coloro che vogliono praticare sport in città e mi impegnerò a farlo conoscere il più possibile, soprattutto ai giovani, a cui daremo sicuramente più attenzione".

Negli ultimi anni, del resto, la crisi del centro si è notata soprattutto per l’enorme emorragia di iscritti: oggi sono meno di 3 mila. Dall’atletica leggera infine arriva anche Carolina Boddi: "Metterò la mia passione e determinazione al servizio del consiglio direttivo".