Domani una giornata per il commercio: "Più eventi, turismo e confronto"

A Pisa si sono poste le basi per la creazione di un nuovo ecosistema turistico. Domani, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini ha indetto una giornata di confronto tra cittadini e istituzioni sul tema del turismo, la prima di una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione dell’offerta turistica di Pisa. Un confronto auspicato dal presidente di Confesercenti, Fabrizio Di Sabatino. Presidente cosa ne pensa dell’iniziativa?

"Lodevole, se non altro per la condivisione messa in atto dal Comune nelle vesti dell’assessore Pesciatini e dai rappresentanti delle guide turistiche, con noi esercenti. Il coinvolgimento è di ottimo auspicio per collaborazioni proficue per la categoria e per l’immagine della città".

Parteciperete alla giornata di confronto?

"Sì. È ora di coinvolgere coloro che possono creare interesse nei confronti della città e delle ricchezze culturali e commerciali per uno scopo comune: far vivere al turista un’esperienza di Pisa ricca da tutti i punti di vista. Non da ultimo dare risalto a cibo e shopping".

Basterà unire turismo e commercio per rilanciare la situazione dei commercianti?

"È un momento storico in cui il Comune è più attento alle esigenze della categoria del commercio. La nostra associazione cerca di raccogliere e sintetizzare le problematiche della città e le riporta all’assessore di riferimento. Per esempio abbiamo fatto una rimodulazione della raccolta rifiuti per utenze non domestiche il mese scorso con l’assessore Gambini. Con soddisfazione da entrambe le parti. La città va ricostruita commercialmente parlando, va resa più fruibile, più godibile, ed è fondamentale che le associazioni di categoria, in questo momento storico complicato, siano ancora più presenti. Noi ci siamo". L’assessore afferma che è "l’inizio di una visione di sviluppo turistico territoriale", è d’accordo?

"Sì. L’assessore Pesciatini si mette in gioco cercando il coinvolgimento del tessuto economico cittadino e non solo... noi ci siamo!".

Auspica che ci saranno altri eventi per valorizzare il commercio cittadino?

"Il Comune ha già eventi istituzionali, come il giugno pisano. Noi speriamo che per altri eventi per il rilancio del commercio, visto che di questo si parla, il Comune ci interpelli e chieda parere. Nel frattempo la nostra associazione di categoria Confesercenti delegazione di Pisa, ha già in mente degli eventi che sta organizzando per vivacizzare la città. Nello specifico nei prossimi mesi di quest’anno presenteremo la seconda edizione di Pisa Cat Friendly con un programma che prevede 2 giorni all’insegna dei gatti. Servono eventi dove si portano le persone all’interno dei negozi".

Mario Ferrari