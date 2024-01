Disponibile in vendita il libro "La storia di Calci" di Mario E. Martini

Calci 15 Gennaio 2024- Da oggi sarà possibile acquistare il libro "La storia di Calci" di Mario E. Martini, di cui il Comune di Calci possiede numerose copie. Il volume, che è una ristampa anastatica effettuata nel 2001 dall’amministrazione comunale dell’opera originale del 1976, come recita il sottotitolo raccoglie “Notizie, edite ed inedite, intorno a luoghi, cose, persone e fatti della Valle Graziosa" ed è un prezioso scrigno di informazioni sulla storia della Valgraziosa. Il costo del libro è quello originale di copertina, 14,46 euro. L’interessato all’acquisto di una o più copie dovrà innanzitutto effettuare il pagamento tramite il sistema PagoPA, previa creazione di uno specifico avviso di pagamento sul portale del Comune di Calci.

Una volta creato l’avviso di pagamento dotato di QRcode ed eseguito il pagamento stesso, il libro od i libri acquistati potranno essere ritirati in biblioteca comunale “L. Meucci” di via Vincente della Chiostra 49, in orario di apertura, mostrando la ricevuta al personale presente. Sul sito del Comune di Calci sono disponibili tutte le informazioni utili per effettuare correttamente il pagamento tramite PagoPA. I cittadini con difficoltà nell'uso dei sistemi digitali potranno richiedere supporto in Comune, rivolgendosi al personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp).