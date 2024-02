Darsena si allarga il fronte del no. La protesta Da Pisa a Livorno: "Risorse per riconvertire"

Mentre il Comune (come scriviamo nelle pagine nazionali) chiede opere compensative con ripascimenti innovativi anti erosione come in Olanda, si compattano le associazioni e le liste civiche di Pisa e Livorno per un secco no alla Darsena al di là di qualsiasi opera compensativa. Da Pisa, si è mossa sin dall’inizio la lista Una città in Comune che ha dialogato, facendo fronte unitario, con Magliette Bianche e con Livorno Porto Pulito. La lista pisana inoltre, si è sempre mossa con Buongiorno Livorno e Potere al popolo a Livorno, e poi con Rifondazione Pisa-Livorno-Collesalvetti, e con Cittadini in Comune per Collesalvetti. La lista Una città in Comune dichiara: "Rifiutiamo qualunque logica compensativa sulla Darsena Europa chiedendo che le risorse pubbliche ad essa destinate vengano stornate da quel progetto per essere utilizzate per una riconversione dell’economia della costa in modo da garantire lavoro, salute e elevata qualità delle vita alle attuali generazioni delle città di Pisa e Livorno, rigenerazione delle risorse per le generazioni future, contrasto e mitigazione degli effetti del riscaldamento globale. La realizzazione della Darsena Europa comporterebbe oltretutto lo spreco almeno di 450 milioni di denaro pubblico senza la benché minima speranza di avere una ricaduta economica positiva, né di breve né di lunga durata, rilevato anche che ad oggi non esiste alcuno studio al riguardo. La regione deve anche dirci a cosa serve quest’opera gigantesca, pensata senza essere inserita in una strategia nazionale sui porti e sulle infrastrutture". La via della Darsena Europa è lastricata da mille problematiche che trasversalmente incidono sia su Pisa che su Livorno e lo stesso Parco non stende un red carpet a questo progetto.

Carlo Venturini