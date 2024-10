Dalle Mura al Parlascio: visite alle fortificazioni

Appuntamento giovedì alle 16 al Bastione del Perlascio per una passeggiata in quota tra benessere, storia e cultura. Il ‘gruppo officine della grande età‘, in collaborazione con le Mura di Pisa, organizza una passeggiata speciale alla scoperta del Parlascio sotto la guida dell‘architetto Marco Guerrazzi, autore del recente recupero della struttura, importante esempio di fortificazione italiana moderna ed un nuovo punto di accesso al camminamento in quota della cinta muraria cittadina. Realizzato da Brunelleschi e Nanni Unghero, il Bastione del Parlascio rientra nelle sperimentazioni con le quali gli architetti militari cercarono, all‘inizio del XVI secolo, di definire nuovi sistemi di difesa. Per informazioni la Uisp al numero 050 503066 oppure [email protected]. Per gli aderenti ingresso speciale sulle Mura con biglietto ridotto a 3 euro.

Sabato alle 11 al caffè Foyer del Teatro Verdi di Pisa, con la critica d’arte Anna Rita Chiocca, si terrà la presentazione del catalogo della mostra "MuraInArt", in corso al Bastione del Parlascio. Con le installazioni site-specific sul camminamento in quota delle Mura e nel Bastione, l‘esposizione, che raccoglie le opere del gruppo artistico "Lavorare Camminare" con la curatela del professor Ilario Luperini, indaga il rapporto tra ambiente, tecnologia, sostenibilità immaginando una nuova condizione "postumana". Alle 16 visita guidata in occasione dell‘evento "Un bastione da scoprire", per esplorare gli spazi interni ed esterni del Parlascio appena restaurato, la storia e le mille vicissitudini che la struttura ha attraversato in questi secoli. Partenza dal Bastione e arrivo in piazza dei Miracoli. Biglietto a 8 euro, 3 euro per bambini fino a 8 anni, ridotto a 7 euro con voucher di "Pisa Food &Wine Festival", gratis per accompagnatori di persone disabili. Prenotazione consigliata al link https://bit.ly/MuravisitaParlascio, sul sito www.muradipisa.it, allo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure alla biglietteria di Torre Santa Maria.