Dalla Protezione Civile: "Pronti a dare i sacchi"

L’allerta mareggiate è scattata ieri a mezzanotte e durerà per almeno 24 ore, interessando la costa centro-settentrionale della Toscana e quindi anche tutto il litorale pisano. Già dalle scorse ore però si è messa in moto la macchia della protezione civile comunale presidiando le zone più a rischio, con paratie posizionate a difesa degli edifici. Un monitoraggio, assicura il Comune, che proseguirà "fino alla fine della criticità in modo da poter intervenire tempestivamente".

E’ stato infatti predisposto un presidio in via Ciurini angolo via Mander, a Marina di Pisa, costituito da alcuni mezzi predisposti per eventuale distribuzione di sacchi utili a rinforzare le paratie private già posizionate. L’obiettivo è proprio quello di non farsi cogliere di sorpresa e di intervenire immediatamente qualora ce ne fosse bisogno o se le condizioni meteo dovessero repentinamente peggiorare rispetto alle previsioni. Il Comune con una nota "raccomanda di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola" ma anche di "evitare le attività sportive e nautiche". E’ ovviamente sconsigliata o interdetta la balneazione e si consiglia di "mantenersi a debita distanza dagli scogli, evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate". "Se alla guida di un’automobile o di un motoveicolo - è l’invito dell’amministrazione comunale - si raccomanda di prestare particolare attenzione perché le raffiche tendono a far sbandare il veicolo e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta. In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto. Per ciò che concerne le abitazioni private si consiglia di sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che si trovano nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche".

Infine, per rimanere costantemente aggiornati sulle condizioni meteorologiche l’amministrazione invita a consultare il sito del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it) oppure di registrarsi al sistema di allerta AlertPisa (www.comune.pisa.it/alertpisa) per ricevere gli avvisi relativi ad allerte meteo e a emergenze di protezione civile.