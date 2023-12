Controlli al "Galilei". Arresti e denunce

Eseguiti ordini di carcerazione a seguito di verifiche sui passeggeri del Galilei. La polizia di frontiera ha arrestato un 30enne albanese condannato alla pena definitiva di 1 anno, 11 mesi e 28 giorni inflitta dall’autorità giudiziaria di Ascoli Piceno, sospesa e poi ripristinata a seguito della inammissibilità dell’affidamento al servizio sociale. Stessa sorte per un 38enne rumeno residente in Belgio, condannato aTrieste alla pena di 7 mesi di reclusione, pena sospesa e poi ripristinata. Un cittadino cinese 40enne ha invece tentato di imbarcarsi per Manchester esibendo un passaporto cinese con visto britannico. Accertata la falsità del visto è satto denunciato per sostituzione di persona. Anche due cittadini iraniani di 24 e 18 anni hanno tebntato di partire per Londra con documenti falsi. Sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per i provvedimenti previsti.