Contributi alle associazioni. Ecco il bando

È pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, destinato a fondazioni, associazioni, comitati e soggetti privati senza scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nel Comune di Pisa, operanti nel settore di intervento che comprende cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici. "Come amministrazione – spiega l’assessore alla cultura, Filippo Bedini - pensiamo sia importante sostenere il mondo dell’associazionismo culturale cittadino. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni del territorio, con le risorse del bilancio 2023, 30mila euro per finanziare progetti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023".