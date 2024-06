"Contributi affitti falcidiati dai tagli"

"La scure dei tagli sulle politiche abitative del Governo Meloni si abbatte sul contributo affitti del comune di Pisa". È l’allarme lanciato dal Sunia Federazione provincia di Pisa e dalla Cgil di Pisa che non nascondono la loro preoccupazione: "Solo il 23% delle domande ammesse per il 2023 è stato finanziato" spiegano i sindacati. Con la pubblicazione dell’Elenco dei Beneficiari per l’anno 2023 infatti è stato possibile osservare nel dettaglio le domande riguardanti il "bando 431/23 per il Comune di Pisa. Il quadro che emerge è che delle 941 richieste ammesse al bando a solo 214 di queste, circa il 23%, vedrà accreditato il contributo affitto, così distribuiti; 200 aventi diritto in fascia A su 756 e solo 14 in Fascia B su 185.

"Inoltre – denuncia sempre il sindacato - risalta l’enorme diseguaglianza applicata, in sede di distribuzione, delle esigue risorse disponibili dalla giunta Conti. Infatti, chi è riuscito ad ottenere il contributo vedrà questo quasi raddoppiato rispetto al 2022".

A commentare questi numeri il segretario del Sunia di Pisa, Sandro Imbraguglio: "L’allarme – spiega -, che in più sedi avevamo lanciato, sul pericolo di veder sparire il contributo affitto, a causa dei tagli sociali fatti dal duo Meloni e Salvini, per i cittadini di Pisa alla fine si è concretizzato. La giunta di centrodestra inoltre ha deciso di non usare equità nella distribuzione del contributo premiando pochissimi cittadini ed escludendo dal ricevere questa importantissima forma di aiuto circa il 77% degli aventi diritto. Vogliamo vederci chiaro – conclude Imbraguglio -, su come siano state distribuite le risorse stanziate e ci faremo promotori di ogni possibile azione che possa far luce sull’accaduto".