Conto alla rovescia per l’Internet Festival

Boomers e millenials a confronto con Shakespear, l’intelligenza artificiale a servizio dei vaccini, cosa è, e come si usa il bitcoin, le dipendenze dalla Rete, ed il diritto tra dati e algoritmi. Si inaugura domani, in Logge di Banchi, alle 12.30 l’Internet Festival ma i motori si scaldano già a partire dalle 9 alla Scuola Sant’Anna, dove il direttore del festival, Claudio Giua introdurrà la sessione giuridica "CyberLaw", conferenza che costruisce un viaggio tra le sfide più urgenti per governare la dimensione digitale. In particolare il governo di dati, algoritmi, intelligenza artificiale e social, il ruolo del diritto e la forza dei diritti. Alle Benedettine, già in mattinata l’appuntamento è con i boomers, millenials e screenagers autori shakesperiani per un’ora. Il laboratorio prevede la creazione di brevissimi dialoghi teatrali inediti, in stile e ambientazione shakespeariani, secondo tre diverse modalità generative che corrispondono ad altrettante generazioni anagrafiche. Per sapere tutto e di più sui bitcoin, si va alle Benedettine alle 14.30 Cos’è, come si usa e a cosa serve la moneta virtuale Un laboratorio interattivo e un’esperienza pratica sotto la guida di esperti del settore che illustreranno le potenzialità della valuta digitale. Alle 11, presso l’ Unione industriale conferenza su "Le estensioni di dominio come strumento di branding e marketing".

L’evento a cura di Registro .it, è un’opportunità per comprendere come le estensioni di dominio possano essere utilizzate come strumento di branding e marketing. La presenza di esperti del settore e la condivisione di casi studio reali forniranno ai partecipanti conoscenze pratiche e strategie applicabili per migliorare la propria presenza online e proteggere il proprio brand. Ancora alle Benedettine, alle 10.30, ecco "Come l’informatica sta cambiando la ricerca in ambito biologico, farmacologico e sanitario". Gli studenti parteciperanno a un’attività didattica che esplora l’evoluzione dello sviluppo dei vaccini nel tempo, con particolare enfasi sulle metodologie informatiche attualmente applicate in quest’ambito. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di interagire con modelli 3d di anticorpi utilizzando visori e tecnologie di realtà virtuale. Il Cnr con Fisiologia clinica presenta "Blurm3Not", un’installazione interattiva che genera conoscenza mettendo alla prova il pubblico sui fenomeni innescati da internet. Gli smartphone diventano le lenti attraverso le quali esplorare dati su phubbing, ghosting e loot box. Dati che generano altri dati, quelli sulle percezioni dei/delle partecipanti, visualizzati in tempo reale su un maxi schermo.

Carlo Venturini