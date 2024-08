Cercasi disperatamente Tigro, micio malato sfuggito alla cat sitter

Cercasi disperatamente Tigro. L’appello sui social è dei proprietari di un micio tigrato di 10 anni che nella notte tra il 5 e il 6 agosto è scappato dalla finestra dell’abitazione, in via Pergolesi a San Benedetto di Cascina, della ragazza a cui la proprietaria, partita per un soggiorno all’estero, lo aveva affidato a pensione in sua assenza. Forse impaurito dalla nuova situazione, si è lanciato dalla finestra verso un terrazzo per poi finire in un giardino. Non è ferito, ma si tratta di un micio bisognoso di cure perché soffre di insufficienza renale e deve seguire una terapia giornaliera. Ogni ora che passa è in pericolo, in più non conosce la zona ed è molto spaventato. Tanti volontari lo hanno cercato, ogni sera perlutrano la zona, sono state messe gabbie trappola e fototrappola e ispezionato un giardino dove si credeva si fosse rifugiato ma niente. Chiunque avvistasse un gatto simile è pregato di contattare Irene al 348 2572028 o Giulio al 349. 5265082.