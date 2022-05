Centro prelievi, prenotazioni anche online: 130mila clic in due anni

Pisa, 13 maggio - Sono 130mila le prenotazioni online dei prelievi di sangue effettuate sulla piattaforma Bcure https://bcure.ao-pisa.toscana.it/lab_booking.html nei due anni di attivazione del servizio (giugno 2020). Un bilancio positivo che indica come gli utenti apprezzino i vantaggi di una sanità sempre più accessibile anche dai cellulari con un semplice clic. Un modo per evitare le attese sia del prelievo (essendo orario e posto prenotati) sia del ritiro del referto.

Sulla App Bcure è possibile infatti anche visualizzarlo, previa autorizzazione da richiedere allo sportello al momento dell’accettazione degli esami.

L’accesso diretto rimane ancora possibile per una fascia di popolazione non avvezza all’operabilità online ma l’orientamento è quello di potenziare sempre di più la prenotazione digitale.

Intanto, nel periodo estivo, resta ad accesso diretto solo il Centro prelievi di Santa Chiara dal lunedì al sabato (nella fascia dalle 7:15 alle 9:00), che comunque continua ad accettare anche gli utenti prenotati.



A Cisanello (edificio 1E), invece, dal 20 giugno al 2 settembre, dal lunedì al sabato funzionerà solo l’accesso su prenotazione. Sarà tuttavia possibile prenotare anche 24 ore prima eseguendo una “last minute” come già avviene per le attività ambulatoriali in caso di posti liberatisi per disdette.



Unica eccezione gli utenti con impegnativa con indicazione Classe U (Urgente) che possono presentarsi senza prenotazione