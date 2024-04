Cento pagine di parole e disegni per conoscere tutti i segreti di Pisa

Chi fu il primo abitante di Pisa? Quali segreti nascondono i locali sotto i palazzi dei lungarni e le facciate dei palazzi storici? E il mistero della pannocchia sulla chiesa senza facciata? "Ti presento Pisa", Pacini editore, narra la storia di questa stupenda città, attraverso tanti personaggi molto conosciuti che l’hanno vissuta: dal genio Galilei al generale Garibaldi, dalla pittrice Artemisia Gentileschi, allo scienziato Pacinotti, fino all’artista Keith Haring che ha realizzato il murale "Tuttomondo", il primo di una lunga serie di lavori di arte di strada. A Pisa esiste ora il più grande museo a cielo aperto di street art d’Italia.

Il volume, cento pagine colorate tra curiosità, filastrocche e ricette, è pensato per i bambini e per i piccoli cresciuti che vogliono fare ancora scoperte, con un occhio all’accessibilità. "Speriamo che in questa città si possano superare le barriere", commentano le autrici: Antonia Casini, collega de La Nazione che da anni spiega agli studenti nelle scuole come nasce un quotidiano, e la professoressa Donatella Puliga che insegna all’Università di Siena. Si conoscono da molto tempo. La prima è stata studentessa della seconda al liceo classico "Galilei" un bel po’ di anni fa. I disegni della fiorentina Sara Franci sono piccoli mondi pieni di poesia. Tanti i piani di lettura che rendono il testo adatto a diverse età. Perché anche Pisa è tante città in una: dalla città d’acqua a quella del sapere e della scienza, dalla città del cinema a quella delle torri, ben tre pendenti: oltre al Campanile di piazza del Duomo, sono storti anche quelli della chiesa di San Nicola in centro e di San Michele degli Scalzi alle Piagge. "Con questo libro – dice Francesca Pacini, direttrice editoriale della casa editrice – Pisa è protagonista di una fortunatissima serie di guide illustrate dedicate ai più giovani. Orgogliosa anche del team tutto al femminile di questo e degli altri volumi della collana: sono già uscite le guide di Firenze, Siena e Torino".