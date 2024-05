Cascina, approvato il bilancio consuntivo

Cascina 29 maggio 2024- Il consiglio comunale ha approvato, nella sua ultima seduta, il bilancio consuntivo dell’esercizio 2023. Un risultato importante “che conferma la qualità del lavoro dell’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Michelangelo Betti – malgrado l’alto livello di investimenti in corso, riusciamo ad avere un avanzo dal bilancio 2023 che può consentire ulteriori lavori in vista della fine del mandato. Con questa impostazione l’attività derivante dai finanziamenti del PNRR può affiancarsi ad altri progetti sia di lungo che di breve termine. E già l’approvazione del consuntivo da parte dei gruppi di maggioranza ha reso possibile incrementare di oltre 400mila euro il finanziamento per la realizzazione della cassa di esondazione a San Casciano, aggiungendo le risorse necessarie per un intervento di sicurezza idraulica atteso da anni”. A illustrare la manovra in aula è stato l’assessore al bilancio Paolo Cipolli. “Questo documento è l’occasione per leggere l’anno trascorso attraverso i numeri. Che cosa ci dicono le cifre di questo documento? Anzitutto che abbiamo destinato ancora più attenzione ai problemi sociali, ai percorsi educativi e alla cultura, perché sono cresciute le risorse destinate a questi temi. Nello stesso tempo il bilancio ci dice che abbiamo un livello di produttività molto, molto elevato, se consideriamo il numero di dipendenti rispetto alla popolazione e alla straordinaria entità delle risorse da gestire per le opere pubbliche”. L’assessore Cipolli è entrato quindi nel merito delle sfide che attendono l’amministrazione. “Proprio la consistenza del fondo pluriennale vincolato agli investimenti ci dice che siamo in mezzo a una sfida da far tremare i polsi: riuscire a chiudere entro la scadenza della primavera 2026 tutti i cantieri per i numerosi progetti avviati con le risorse che abbiamo recuperato dai bandi PNRR. Si tratta di investimenti importantissimi che potranno migliorare notevolmente la funzionalità di molte strutture del patrimonio pubblico: dall’edilizia sociale, alle scuole, al vecchio teatro cittadino, al recupero ambientale di una zona gravemente offesa come quella di Santo Stefano a Macerata”. Infine uno sguardo allo stato di salute dell’ente. “Siamo consapevoli che possiamo ancora migliorare – ha concluso l’assessore Cipolli – e lo potremo fare grazie anche al fatto che i conti sono in ordine e che il bilancio del Comune di Cascina è solido, a garanzia del futuro. Ci sono ampi margini per contrarre eventuali mutui, con un avanzo che ci mette al riparo da sorprese e che all’occorrenza potremo usare per fare ancora altre cose per la comunità”.