Bonus sociali: tutte le scadenze: "Nel 2024 stanziati 1,3 milioni"

Bonus Mamma e Bebè 2024. È possibile presentare domanda fino entro il 16 gennaio 2025. L’agevolazione prevede un contributo "una tantum" fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni percettore, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel momento della nascita di un figlio. Sulla misura sono stati messi a disposizione 114mila euro. Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Pisa, cittadinanza italiana, UE o non UE con regolare permesso di soggiorno; avere un figlio nato nel periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, il figlio deve essere iscritto nel nucleo familiare di riferimento nel 2024; attestazione Isee 2024 con un valore massimo di 25 mila euro.