Bando Cultura, pronta la graduatoria dei benificiari

Pisa, 15 dicembre 2023. Sono 24 le associazioni del territorio che sono risultate beneficiarie del contributo ordinario del Comune di Pisa destinato a finanziare progetti culturali realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Sulla misura l’Amministrazione comunale aveva inizialmente messo a disposizione 30mila euro di risorse proprie, successivamente incrementati fino a 76.558 euro. La graduatoria e l’importo del contributo assegnato ai singoli progetti sarà consultabile a partire dalla prossima settimana sul sito web del Comune di Pisa (sezione Cultura o Altri Bandi). “Come da impegno assunto al momento della pubblicazione del bando – dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini - siamo riusciti a reperire le risorse che servono a incrementare di più del doppio il budget per il Bando Cultura del Comune di Pisa. Un bel successo aver più che raddoppiato i soldi disponibili per i contributi al momento del mio insediamento: a fronte di uno stanziamento iniziale di 30 mila, con l’integrazione di altri 46mila euro, mettiamo adesso disposizione oltre 76mila euro di contributo complessivo. Questo testimonia concretamente la grande attenzione dell’Amministrazione comunale per l’attività culturale delle associazioni pisane. Un’attenzione e una sensibilità per la cultura in generale, che si manifesta anche e soprattutto con il grande lavoro quotidiano dell’assessorato e della direzione per mettere a disposizione spazi, per aprire fondi monumentali del Comune, per sostenere gli artisti pisani che vogliono esporre, per approfondire temi, per rilanciare tradizioni, libri, autori del panorama culturale locale, nazionale e non solo”. Nel complesso per il Bando Cultura del Comune sono state presentate 32 domande. Di queste ne sono state accolte 24. Sono invece 12 i progetti che hanno ricevuto il massimo del contributo erogabile, pari al 75% del budget totale previsto dal soggetto richiedente nel piano economico e finanziario.

M.B.